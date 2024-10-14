«Джокер» провалился в прокате. За неделю фильм собрал в США всего 7 млн долларов

Фильм «Джокер: Безумие на двоих» собрал во вторую неделю проката в США всего 7 млн долларов.

Таким образом, сборы провального фильма Тодда Филлипса упали на 81% после премьерного уик-энда, в который удалось собрать 38 млн долларов.

Это падение стало самым резким в истории для фильма по комиксам и одним из самых резких падений на внутреннем рынке для любого фильма. Ранее рекорд по резкому снижению сборов принадлежал ленте «Капитан Марвел-2».

Мировая касса «Джокера» на данный момент составляет 165 млн долларов, но это не означает, что ему удастся окупить свой бюджет в 200 млн долларов.