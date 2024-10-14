«Джокер» провалился в прокате. За неделю фильм собрал в США всего 7 млн долларов

Фильм «Джокер: Безумие на двоих» собрал во вторую неделю проката в США всего 7 млн долларов.
Таким образом, сборы провального фильма Тодда Филлипса упали на 81% после премьерного уик-энда, в который удалось собрать 38 млн долларов.
Это падение стало самым резким в истории для фильма по комиксам и одним из самых резких падений на внутреннем рынке для любого фильма. Ранее рекорд по резкому снижению сборов принадлежал ленте «Капитан Марвел-2».
Мировая касса «Джокера» на данный момент составляет 165 млн долларов, но это не означает, что ему удастся окупить свой бюджет в 200 млн долларов.
Первый «Джокер» Тодда Филлипса собрал в прокате более 1 млрд долларов, став первым фильмом с рейтингом R, перешагнувшим эту цифру. Он занимал этот титул до этого года, когда его превзошел другой фильм по комиксам, «Дэдпул и Росомаха». Лента также была хитом у критиков и получила две премии «Оскар» из 11 номинаций, включая награду за лучшую мужскую роль Хоакину Фениксу в главной роли.