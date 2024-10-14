Домен Discord.ru начал перенаправлять пользователей на сайт службы по контракту

Страница discord.ru начала автоматически перенаправлять пользователей на сайт службы по контракту в российской армии «службапоконтракту.рф». На это обратили внимание пользователи соцсетей.

По неподтвержденным данным, домен discord.ru никогда не принадлежал мессенджеру. По данным сервиса WebArchive, ранее по адресу discord.ru можно было попасть на официальный сайт мессенджера discord.com, а позже ссылка начала перенаправлять на сайт конкурирующего мессенджера Guilded.