МТС обязали перечислить в бюджет 3 млрд рублей из‑за «необоснованного» повышения цен на тарифы

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обязала МТС перечислить в бюджет 3 млрд рублей «незаконно полученного дохода». Ведомство впервые использует подобную практику в отношении оператора связи, сообщается на его сайте.
В апреле и мае 2024 года МТС повысил в среднем на 8% стоимость услуг сотовой связи более чем для 30 млн абонентов, но ФАС посчитала это повышение «экономически не обоснованным и ущемляющим интересы потребителей». В службе надеются, что МТС поможет предотвратить аналогичные «недобросовестные» действия со стороны других операторов.
Помимо выплаты трех миллиардов рублей, МТС должна снизить тарифы для абонентов, которых коснулось увеличение стоимости услуг.
МТС изучает поступившие из ФАС документы, рассказал РБК представитель компании. «Решение о дальнейших действиях, включая их возможное оспаривание, компания примет по итогам оценки», — отметил он.