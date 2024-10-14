МТС обязали перечислить в бюджет 3 млрд рублей из‑за «необоснованного» повышения цен на тарифы

В апреле и мае 2024 года МТС повысил в среднем на 8% стоимость услуг сотовой связи более чем для 30 млн абонентов, но ФАС посчитала это повышение «экономически не обоснованным и ущемляющим интересы потребителей». В службе надеются, что МТС поможет предотвратить аналогичные «недобросовестные» действия со стороны других операторов.