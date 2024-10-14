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В Британии экспонаты Музея зоологии заговорят с посетителями с помощью ИИ

Сегодня в 14:28
Фото: University of Cambridge Museums/YouTube

Останки древних животных заговорят с посетителями Музея зоологии Кембриджского университета с помощью искусственного интеллекта, передает The Guardian.

Дар речи обретут более дюжины экспонатов — от американского таракана и аврикийского дронта, до чучела красной панды и скелета ластоногого кита. Мертвые существа смогут общаться голосом или текстом через мобильные телефоны посетителей. Технология позволит животным рассказать о времени, проведенном на Земле, и о проблемах, с которыми они столкнулись.

Проект разработала компания Nature Perspectives, которая занимается созданием ИИ-моделей для укрепления связи между людьми и миром природы. Искусственному интеллекту сообщили конкретные сведения о том, где жил конкретный экспонат, в какой природной среде он обитал и как попал в коллекцию, а также вся имеющаяся информация о виде, который он представляет.

Экспонаты смогут менять интонацию и язык в зависимости от возраста собеседника и могут разговаривать более чем на 20 языках, включая испанский и японский. Например, у утконоса австралийский акцент, у красной панды — гималайский, а у кряквы — британка. Организаторы проекта надеются, что благодаря живым беседам с экспонатами посетители узнают больше, чем можно найти на табличках, сопровождающих образцы.

«Музеи используют искусственный интеллект по-разному, но мы считаем, что это первое приложение, в котором мы говорим с точки зрения экспоната. Часть эксперимента заключается в том, чтобы понять, смогут ли люди, наделив этих животных собственным голосом, думать о них по-другому. Сможем ли мы изменить общественное мнение о таракане, позволив ему говорить?» — прокомментировал помощник директора музея Джек Эшби.

Сотрудники проанализируют разговоры посетителей с экспонатами, чтобы получить более полное представление о том, какую информацию люди хотят получить. Хотя алгоритм предполагает ряд определенных вопросов животным, посетители могут разговаривать с ними о чем угодно.

«Когда вы разговариваете с этими животными, они действительно становятся личностями, это очень странный опыт. Я начал с вопросов вроде „где ты жил?“ и „как ты умер?“, но закончил гораздо более глубокими человеческими вопросами», — поделился Эшби.

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