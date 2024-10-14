Премию по экономике памяти Альфреда Нобеля получат Дарон Аджемоглу, Саймон Джонсон и Джеймс Робинсон. Об этом сообщается на сайте премии.

Награду вручат «за исследования того, как формируются институты и влияют на процветание». «Общества с низким уровнем правопорядка и институтами, эксплуатирующими население, не способствуют росту и изменениям к лучшему. Исследование лауреатов помогает нам понять почему», — говорится в заявлении комитета.

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Лауреаты показали, что одним из объяснений различий в процветании стран являются общественные институты, введенные во время колонизации. В странах, которые на момент колонизации были бедными, часто внедрялись инклюзивные институты, со временем приведшие к общему процветанию населения.

«Рассматривая политические и экономические системы, введенные европейскими колонизаторами, Дарон Аджемоглу, Саймон Джонсон и Джеймс Робинсон смогли продемонстрировать связь между институтами и благосостоянием. Они также разработали теоретические инструменты, которые могут объяснить, почему сохраняются различия в институтах и ​​как институты могут меняться», — отметили в комитете.