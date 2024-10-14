The Cure выпустят еще два новых альбома

Группа The Cure планирует выпустить еще два новых альбома: один уже «практически готов», а другой — в процессе записи. Роберт Смит рассказал об этом изданию NME.

Смит признался, что изначально группа собиралась выпустить новый полноформатник в честь своего 40-летия в 2018 году.

«Я чувствовал, что мы должны подвести итоги. Я подумал: „40-летие группы будет в 2018 году, а 40-летие первого альбома [‚Three Imaginary Boys‘] — в 2019-м, так что мы сделаем что‑то, что подведет итог тому, что из себя представляет группа и к чему мы пришли“. Это был грандиозный план — а грандиозные планы, как правило, не очень хорошо работают, по моему опыту!» — поделился музыкант.

По его словам, в итоге коллектив решил повременить с новым материалом, однако в 2019 году они записали 26 новых песен.

«Мы записали три альбома в 2019 году — и это было проблемой. Я пытался завершить работу над тремя альбомами. После столь долгого ожидания я подумал: „Давайте просто выпускать альбомы The Cure каждые несколько месяцев!“ Оглядываясь назад, ты думаешь: „Правда? Я мог бы сделать это гораздо лучше“».

«На этот раз все получится. Закончив этот альбом, мы практически закончили и второй. С третьим будет немного сложнее, потому что, если мы зайдем так далеко… Говоря о третьем альбоме, вы понимаете, о чем я? Я просто не могу удержаться», — добавил Смит.