Китай начал учения вокруг Тайваня

Китай проведет тренировку по блокированию и взятию под контроль ключевых портов и районов в ходе учений вокруг Тайваня. Об этом сообщило агентство «Синьхуа» со ссылкой на представителя Восточной зоны боевого командования китайской армии Ли Си.

По информации агентства, Народно-освободительная армия Китая направила в Тайваньский пролив сухопутные войска, военно-морские и военно-воздушные силы, ракетные и другие войска. Учения «Совместный меч-2024B» пройдут в северной, южной и восточной частях острова.

По словам Ли Си, корабли и самолеты КНР приблизятся к Тайваню с разных сторон и «проведут маневры по совместному штурму с участием разнородных ударных сил».

«Учения служат суровым предупреждением сепаратистским силам, стремящимся к „независимости Тайваня“, и являются справедливым и необходимым шагом для защиты национального суверенитета и сохранения государственного единства», — сказал Ли Си.