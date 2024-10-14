Сиквел «Чумовой пятницы» выйдет 8 августа 2025 года

Disney объявила, что сиквел «Чумовой пятницы» выйдет в прокат 8 августа 2025 года.
Лента будет называться «Более чумовая пятница». Подробности сюжета сиквела популярной комедии 2003 года пока не раскрываются.
В фильме появятся Линдсей Лохан и Джейми Ли Кертис. Вместе с ними сыграют актеры оригинального фильма Марк Хармон, Чад Майкл Мюррей, Кристина Видаль, Хейли Хадсон, Люсиль Сун, Стивен Тоболовски и Розалинд Чао.
Постановкой сиквела занимается канадская режиссерка Найша Ганатра, которая работала над фильмами «Ассистент звезды», «В прямом эфире», «Космополитан», а также над сериалами «Мистер Робот», «Бесстыжие», «Девочки», «Очевидное», «Бруклин 9-9» и другими.