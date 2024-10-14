Мэтт Деймон вернется к роли Джейсона Борна

Мэтт Деймон, сыгравший Джейсона Борна в первых трех фильмах франшизы, вернется к роли в шестой части саги под предварительным названием «Дилемма Борна» («The Bourne Dilemma»), передает Cinema Daily Us.

Сценаристом и постановщиком проекта выступит Эдвард Бергер, создатель лент «На Западном фронте без перемен» и «Конклав».

Предыдущими пятью фильмами серии были «Идентификация Борна», «Превосходство Борна», «Ультиматум Борна», «Эволюция Борна» и «Джейсон Борн». Режиссером первой из них стал Даг Лайман, второй, третьей и пятой — Пол Гринграсс, а четвертой — Тони Гилрой.