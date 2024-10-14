Теннисисты поблагодарили Зендаю за то, что в «Претендентах» она сделала их вид спорта сексуальным

Зендая рассказала, что некоторые теннисисты поблагодарили ее за то, что она сделала их вид спорта сексуальным после выхода фильма «Претенденты».

«Мне кажется, что теннис всегда был крутым и сексуальным, но я принимаю это. Сейчас многие люди пытаются попасть в теннис, так что я думаю, что это весело», — отметила она.

В фильме Луки Гуаданьино, который вышел на экраны в апреле этого года, Зендая играет Таши Дональдсон, профессиональную теннисистку, которая много лет назад познакомилась с лучшими друзьями. Один из них стал ее бойфрендом, а второй позднее — мужем.