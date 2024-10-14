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Ранее не изданные демозаписи Джими Хендрикса продадут на аукционе

Сегодня в 10:23
Фото: David Redfern/Redferns

Ранее не изданные демоверсии известных песен Джими Хендрикса выставлены на продажу на аукционе Propstore, сообщил The Guardian.

Записи 1968 года, которые, как утверждается, «сильно отличаются по звучанию и длине» от более известных версий, длятся семь минут и включают в себя песни «Up from the Skies», «Ain’t No Telling», «Little Miss Lover» и «Stone Free». Ожидается, что запись продадут за 200 тыс. фунтов стерлингов (около 264 тыс. долларов).

© Фото: Propstore

Коллекция продается Патрицией Трикси Салливан, которая с 1966 по 1973 год была личным помощником менеджера Хендрикса Майка Джеффери. Она работала с его музыкантами, заказывала сессии в студиях звукозаписи и составляла маршруты гастролей. Контролируя повседневную работу бизнес-империи музыкального магната, Салливан сопровождала музыкантов в гастрольных турах по всему миру.

После смерти Джеффери в 1973 году она забрала материалы из его офиса в центре Лондона. Судебные приставы разгромили его, забрав мебель и другие ценные, по их мнению, предметы, но оставив после себя демо- и мастер-записи, а также другие архивные материалы.

«Эти версии никогда не звучали раньше, не распространялись и не транслировались, они очень отличаются по звучанию и длине от более распространенных примеров», — подчеркнул музыкальный консультант аукциона Propstore Марк Хохман. «Они намного плотнее и ровнее. Вы можете услышать больше гитары, что, безусловно, то, чем Хендрикс был знаменит», — добавил он.

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