Ранее не изданные демозаписи Джими Хендрикса продадут на аукционе

Ранее не изданные демоверсии известных песен Джими Хендрикса выставлены на продажу на аукционе Propstore, сообщил The Guardian.

Записи 1968 года, которые, как утверждается, «сильно отличаются по звучанию и длине» от более известных версий, длятся семь минут и включают в себя песни «Up from the Skies», «Ain’t No Telling», «Little Miss Lover» и «Stone Free». Ожидается, что запись продадут за 200 тыс. фунтов стерлингов (около 264 тыс. долларов).

© Фото: Propstore

Коллекция продается Патрицией Трикси Салливан, которая с 1966 по 1973 год была личным помощником менеджера Хендрикса Майка Джеффери. Она работала с его музыкантами, заказывала сессии в студиях звукозаписи и составляла маршруты гастролей. Контролируя повседневную работу бизнес-империи музыкального магната, Салливан сопровождала музыкантов в гастрольных турах по всему миру.

После смерти Джеффери в 1973 году она забрала материалы из его офиса в центре Лондона. Судебные приставы разгромили его, забрав мебель и другие ценные, по их мнению, предметы, но оставив после себя демо- и мастер-записи, а также другие архивные материалы.