Ранее не изданные демозаписи Джими Хендрикса продадут на аукционе

Ранее не изданные демоверсии известных песен Джими Хендрикса выставлены на продажу на аукционе Propstore, сообщил The Guardian.

Записи 1968 года, которые, как утверждается, «сильно отличаются по звучанию и длине» от более известных версий, длятся семь минут и включают в себя песни «Up from the Skies», «Ain’t No Telling», «Little Miss Lover» и «Stone Free». Ожидается, что запись продадут за 200 тыс. фунтов стерлингов (около 264 тыс. долларов).