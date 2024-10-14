Полиция Калифорнии заявила о предотвращении третьего покушения на Трампа

Полиция Калифорнии арестовала вооруженного мужчину возле митинга Дональда Трампа. Местный шериф заявил о предотвращении третьего покушения на кандидата в президенты, несмотря на то что подозреваемого отпустили после внесения мизерного залога за обвинение в хранении оружия.

«Я действительно верю, что мы предотвратили еще одно покушение», — сказал шериф округа Риверсайд Чад Бьянко журналистам.

49-летнего Вема Миллера остановили на контрольно-пропускном пункте полиции при попытке въехать на митинг с фальшивым пропуском для прессы.

Когда полицейские заметили, что его машина не зарегистрирована, они обыскали ее и обнаружили тайник с поддельными паспортами и водительскими правами, а также дробовик, заряженный пистолет и магазин повышенной емкости.

Вскоре мужчину задержали по обвинению в хранении оружия, а затем освободили после внесения залога в 5000 долларов. По мнению Бьянко, его сотрудники буквально спасли Трампу жизнь. ФБР с этим не согласилось.

В июле в городе Батлер в штате Пенсильвания было совершено первое покушение на Дональда Трампа.