Полиция Калифорнии заявила о предотвращении третьего покушения на Трампа

Полиция Калифорнии арестовала вооруженного мужчину возле митинга Дональда Трампа. Местный шериф заявил о предотвращении третьего покушения на кандидата в президенты, несмотря на то что подозреваемого отпустили после внесения мизерного залога за обвинение в хранении оружия.
«Я действительно верю, что мы предотвратили еще одно покушение», — сказал шериф округа Риверсайд Чад Бьянко журналистам.
49-летнего Вема Миллера остановили на контрольно-пропускном пункте полиции при попытке въехать на митинг с фальшивым пропуском для прессы.
Когда полицейские заметили, что его машина не зарегистрирована, они обыскали ее и обнаружили тайник с поддельными паспортами и водительскими правами, а также дробовик, заряженный пистолет и магазин повышенной емкости.
Вскоре мужчину задержали по обвинению в хранении оружия, а затем освободили после внесения залога в 5000 долларов. По мнению Бьянко, его сотрудники буквально спасли Трампу жизнь. ФБР с этим не согласилось.
В июле в городе Батлер в штате Пенсильвания было совершено первое покушение на Дональда Трампа.
Он выступал перед поклонниками, как вдруг стали раздаваться выстрелы. Одна из пуль попала политику в ухо, он сразу упал на пол и был накрыт агентами Секретной службы, а позже доставлен в больницу. В результате случившегося скончался один человек, еще двое тяжело ранены.