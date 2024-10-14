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Режиссер «Я, робот» обвинил Илона Маска в копировании дизайна роботов из фильма

Сегодня в 08:55
Фото: Twentieth Century Fox

Режиссер фильма 2004 года «Я, робот» Алекс Пройас обвинил Илона Маска в краже дизайнов роботов на презентации Tesla.

«Эй, Илон, можешь ли вернуть мне мои проекты?» — написал он в своих соцсетях, добавив коллаж с кадрами из своего фильма и роботами Tesla. Речь идет о роботе Optimus и автономных транспортных средствах Cybercab и Robovan.

Действие блокбастера «Я, робот» развивается в Чикаго в 2035 году — в мире, где человекоподобные андроиды занимают должности на государственной службе и действуют в соответствии с тремя законами робототехники, впервые сформулированными Айзеком Азимовым.

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