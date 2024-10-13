Более 20 человек пострадали из‑за обрушения декорации на съемках «Василия Теркина»

В результате обрушения части декорации на съемках фильма «Василий Теркин» в Ленинградской области пострадали 23 человека. Одна из жертв инцидента — женщина — попала в больницу с переломами обеих костей голени, сообщает администрация региона.

Съемки проходили в Толмачевском городском поселении. В ходе работы на площадке обрушился деревянный перрон с массовкой. Пострадавших, среди которых двое несовершеннолетних, доставили в районную больницу в Луге, уточняет «78.ru».

Режиссер фильма Карен Геворкян назвал случившееся «неприятным ЧП», которое никак не повлияет на съемочные работы. «Сегодня на последний день съемок и на последнем кадре, видимо, произошла какая‑то эмоциональная у массовки встряска, количество людей выперло, и отдельная секция, которая была на высоте 1,6 метра от земли, аккуратно упала вниз вместе с людьми. <…> Мы все дружно упали вниз», — рассказал он изданию «Подъем».