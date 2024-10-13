Реконструкция консерватории имени Римского-Корсакова закончится в этом году

Реконструкцию консерватории имени Римского-Корсакова закончат на год раньше — работы завершат уже в 2024 году. Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

Восстановительные работы в здании ведутся с 2012 года. Ожидалось, что открытие удастся сделать в 2017 году, затем срок сдвинулся на 2019 год. В 2020-м стал очевиден конфликт между правительством и подрядчиком: компания расторгла контракт, а вице-премьер Чернышенко обвинил его в вандализме. В конце 2023 года в здании произошел пожар.

Хуснуллин отметил, что, в первую очередь, зданию и объекту культурного наследия хотели вернуть исторический облик.

«Специалисты смогли максимально воссоздать то, что было построено более 150 лет назад. Фасады первого высшего музыкального учебного заведения уже отреставрированы и представлены жителям города в том же историческом светло-бежевом окрасе, как и в момент его открытия в конце XIX века. Завершить долгожданную реставрацию удаётся на год раньше намеченного срока», — сказал вице-премьер.

Уточняется, что в консерватории завершили устройство инженерных систем и подходит к концу внутренняя отделка помещений. Сейчас в здании трудятся более 2 тыс. специалистов.

Год назад во дворах установили светопрозрачные купола, там появились новые общественные пространства. Также была отреставрирована парадная лестница, воссоздана живопись Домовой церкви, интерьеры Малого зала имени Глазунова, Большого зала имени Рубинштейна и других помещений. На стенах и внутреннем своде здания рабочие отреставрировали более 300 кв. м лепного декора, 170 кв. м деревянных балюстрад, обратил внимание гендиректор ППК «Единый заказчик» Карен Оганесян.