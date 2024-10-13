В Петрозаводске в коробке с чипсами нашли котят

В продуктовый магазин в Петрозаводске приехала коробка с чипсами и котятами. Неожиданной находкой поделились в сообществе сотрудников сети «Магнит».
Трех нежданных гостей обнаружили кладовщики, осматривавшие коробки с прибывшим товаром. В сообществе уточнили, что упаковка приехала из распределительного центра. Похоже, что там недосмотрели и пропустили пушистых пассажиров.
В магазине уточнили, что животные сами выбрались из душного картона наружу через час после прибытия. Сотрудники быстро нашли новый дом кажому питомцу.
В сентябре американцы начали готовить «пирожки» из котят для тиктока. Поводом для потока забавных роликов в соцсети стал фейк от Дональда Трампа, который во время президентских дебатов рассказал о якобы поедающих домашних животных мигрантах с Гаити.