В Петрозаводске в коробке с чипсами нашли котят

В продуктовый магазин в Петрозаводске приехала коробка с чипсами и котятами. Неожиданной находкой поделились в сообществе сотрудников сети «Магнит».

Трех нежданных гостей обнаружили кладовщики, осматривавшие коробки с прибывшим товаром. В сообществе уточнили, что упаковка приехала из распределительного центра. Похоже, что там недосмотрели и пропустили пушистых пассажиров.

В магазине уточнили, что животные сами выбрались из душного картона наружу через час после прибытия. Сотрудники быстро нашли новый дом кажому питомцу.

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