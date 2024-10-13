В Японии пассажиры платят таксистам, чтобы те притворялись телохранителями и ниндзя

В Японии водители такси начали притворяться телохранителями и ниндзя. Об этом пишет South China Morning Post.

Ролевую игру пассажирам предлагают в Sanwa Koutsu за доплату в 5000 йен (около 3200 рублей). На заказ может приехать водитель в строгом костюме и темных очках, как из голливудского фильма, который с каменным лицом проводит до двери машины. На протяжении всей поездки он делает вид, что общается со штаб-квартирой службы безопасности через наушник. При выходе из авто шофер также достанет водяной пистолет и закроет клиента от «снайпера» пуленепробиваемым портфелем.

В другом сценарии таксист может приехать в костюме ниндзя, увешанный сюрикенами и спрятанными метательными кинжалами. В дороге может общаться в стиле «де гозару» — на устаревшем японском языке и с выражением смирения и вежливости, как это делают в фильмах о синоби.

В компании надеются, что услуга станет особенно популярной у туристов, которые наверняка будут в восторге, когда из машины к ним навстречу выйдет водитель в черном кимоно и маске-капюшоне.

Третьим видом поездки в компании стало куроко. Такие поездки проходят в исключительной тишине, водитель общается с пассажиром исключительно с помощью письменных записок. Этим словом называют помощников сцены в традиционном японском театре кабуки, одетых в черное, чтобы сливаться со сценой и не привлекать внимания зрителей.