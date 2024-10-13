В Узбекистане родителям квадроберов пригрозили штрафами

В Узбекистане родителей могут начать штрафовать за увлечение детей квадробикой. Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства внутренних дел республики.
В МВД назвали подражание поведению животных «неприемлемыми действиями» и упомянули случай агрессивного поведения человека в маске: «Подобные неприемлемые действия были замечены и в городе Ташкенте. В частности, сообщалось, что 10 октября был замечен квадробер в маске животного, а 11 октября другой квадробер, ассоциируя себя с собакой, напал на пассажиров, и ребенок, ставший свидетелем инцидента, был сильно напуган».
Правоохранители подчеркнули, что «обстоятельства противоречат правилам поведения в обществе, и такое поведение совершенно недопустимо», и сослались на мнение специалистов о возможности психологической травмы у ребенка, подражающего поведению зверей.
В ведомстве напомнили, что по Конституции родители обязаны заботиться о детях и несут ответственность за его развитие и воспитание в духе гуманизма, патриотизма, трудолюбия, уважения духовных, национальных и общечеловеческих ценностей.
Также его представители обратили внимание на статью кодекса административных нарушений, которая предусматривает штраф до 1 млн 875 тыс. сумов (около 14 тыс. рублей) за неисполнение родительских обязанностей.
«Случаи проявления такой субкультуры будут квалифицироваться как неисполнение родителями своих обязанностей. Кроме того, при необходимости может потребоваться проведение специального психологического обследования детей с целью определения того, как квадробика влияет на психическое и эмоциональное здоровье ребенка», — заявили в министерстве.