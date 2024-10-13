В Узбекистане родителям квадроберов пригрозили штрафами

В Узбекистане родителей могут начать штрафовать за увлечение детей квадробикой. Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства внутренних дел республики.

В МВД назвали подражание поведению животных «неприемлемыми действиями» и упомянули случай агрессивного поведения человека в маске: «Подобные неприемлемые действия были замечены и в городе Ташкенте. В частности, сообщалось, что 10 октября был замечен квадробер в маске животного, а 11 октября другой квадробер, ассоциируя себя с собакой, напал на пассажиров, и ребенок, ставший свидетелем инцидента, был сильно напуган».

Правоохранители подчеркнули, что «обстоятельства противоречат правилам поведения в обществе, и такое поведение совершенно недопустимо», и сослались на мнение специалистов о возможности психологической травмы у ребенка, подражающего поведению зверей.

В ведомстве напомнили, что по Конституции родители обязаны заботиться о детях и несут ответственность за его развитие и воспитание в духе гуманизма, патриотизма, трудолюбия, уважения духовных, национальных и общечеловеческих ценностей.

Также его представители обратили внимание на статью кодекса административных нарушений, которая предусматривает штраф до 1 млн 875 тыс. сумов (около 14 тыс. рублей) за неисполнение родительских обязанностей.