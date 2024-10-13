«Тогда что‑то разбилось внутри меня»: «Happy» заставила Фаррелла почувствовать себя незначительным

Успех «Happy» и «Get Lucky» заставил Фарелла Уильямса почувствовать себя незначительным и по-новому взглянуть на место в жизни. Об этом музыкант рассказал в беседе с Зейном Левом на Apple Music.

Интервьюер поинтересовался, в какой момент Уильямс почувствовал взросление и кардинально поменял взгляд на мир.

«Когда мне было около 40 лет. Тогда в один год вышли „Get Lucky“, „Blurred Lines“, „Happy“. Все эти песни были просто заказами, не было такого, что в один прекрасный день я проснулся и решил написать такую и такую песни. Я оказался в нужном месте в нужное время три раза, но ни разу не сделал их сам», — сказал Уильямс.

Артист вспомнил, как создатели «Гадкого я 2» отказались от 9 написанных им песен для мультфильма.

«У меня просто закончились идеи, так что я задал себе риторический вопрос: „Как сделать песню о настолько счастливом человеке, что ему ничего не сможет навредить?“ И саркастически на него ответил — так получилась „Happy“. Этот сарказм превратился в песню и разбил что‑то внутри меня», — поделился он.

Большим открытием для Фаррелла стало, что успех не всегда может быть результатом именно его деятельности — и это заставило музыканта почувствовать собственную незначительность и иначе взглянуть на себя.

«Например, можно написать целую книгу и видеть в этом достижение. Но на самом деле тебе повезло стать всего лишь запятой или точкой над i в чем‑то большем. И Вселенная сыграла со мной эту шутку еще два раза», — пояснил артист.

«Когда я писал „Lucky“, она была для меня очередным заказом. А потом Daft Punk включили ее мне на студии, и я понял, что они хотели слышать в этой песне именно меня. Для кого‑то еще я бы написал ее совершенно иначе», — привел пример Фаррелл.