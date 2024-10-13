SpaceX впервые удалось приземлить сверхтяжелый носитель на стартовую площадку

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Сегодня / 12:42
Блогера Косенко, который бросил младенца в снег, объявили в розыск
Сегодня / 16:26
«Тогда что‑то разбилось внутри меня»: «Happy» заставила Фаррелла почувствовать себя незначительным
Сегодня / 15:29
В РПЦ квадробику считают подготовкой детей к ЛГБТ*-идеологии
Сегодня / 14:02
НАК: меньше 100 друзей в соцсетях у подростка могут указывать на интерес к массовым убийствам
Сегодня / 13:58
Харрисон Форд продолжает сниматься в кино ради удовольствия и новых знакомств
Сегодня / 13:29
В Башкортостане мэр города выразил соболезнования по случаю Дня республики
Сегодня / 10:56
Роботы-пылесосы преследовали питомцев и выкрикивали оскорбления из‑за взлома
Сегодня / 09:52
Британская королевская семья не сдержала обещания отчитываться о подарках
Сегодня / 08:55
Артур Бетербиев стал абсолютным чемпионом по боксу в полутяжелом весе
Вчера / 23:27
Охрана хоккейного «Динамо» не пустила шефа Ивлева на его собственную автограф-сессию
Вчера / 20:51
«Вкусвилл» проверит зефир на мальтите после сообщений об отравлениях
Вчера / 19:42
Джаред Лето пообещал приехать в Россию с 30 Seconds to Mars
Обновлено вчера в 18:55
Блогер Литвин ударил фаната СКА и ввязался в потасовку с Бастой на матче Медиалиги
Вчера / 18:05
РКН заблокировал песни Baby Melo и сайт со смайлами для Twitch 7TV
Вчера / 16:53
Глава Дагестана поддержит Керимова, которому Кадыров пригрозил кровной местью
Вчера / 16:10
В Грозном произошел сильный взрыв на автозаправке
Вчера / 15:14
Татьяна Ким обвинила Владислава Бакальчука в краже 37 млрд рублей у Wildberries
Вчера / 15:00
В России выросли продажи любовных романов
Вчера / 14:30
В Хабаровске преподаватель силой выволок студентку из аудитории
Вчера / 13:36
Boeing уволит 17 тыс. сотрудников из‑за забастовки и кризиса безопасности
Вчера / 13:29
Хабаровский учитель «на каблуках» закончит с преподаванием
Вчера / 11:52
Португалия начнет выдавать гуманитарные визы
Вчера / 11:14
В двух московских гей-клубах* прошли рейды
Вчера / 09:54
В США задержали пару, перевозившую наркотики в сумке с надписью «точно не сумка, полная наркотиков»
Вчера / 09:25
В Ингушетии возбудили уголовное дело после нападения на машину сотрудников Центра «Э»
Вчера / 08:55
Джоди Фостер сыграет в новом фильме Ребекки Злотовски
Вчера / 03:48
Роман «Like Mother, Like Mother» Сьюзен Ригер получит экранизацию
Вчера / 03:02
Документалист Асиф Кападиа извинился за «антисемитские» посты в соцсетях
Вчера / 01:42
Вышел трейлер сериала «Тысяча ударов» — нового проекта создателя «Острых козырьков»
Вчера / 00:52
Дочь Ар Келли заявила, что он домогался ее в детстве
11 октября / 23:56
Sotheby’s выставит на торги вещи легендарного баскетболиста Майкла Джордана
11 октября / 23:04
Алиша Кис представит документальный фильм о сонграйтерах «Uncharted»
11 октября / 22:45
Россияне вывели за рубеж вдвое меньше денег, чем в 2022 году
11 октября / 21:55
РКН подготовил приказ, чтобы непублично замедлять онлайн-ресурсы
11 октября / 21:34
TikTok заменит сотни сотрудников искусственным интеллектом
SpaceX впервые удалось приземлить сверхтяжелый носитель на стартовую площадку
Рустам Абдуллин
Сегодня в 16:30
Фото: прямая трансляция SpaceX
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