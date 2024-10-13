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В РПЦ квадробику считают подготовкой детей к ЛГБТ*-идеологии

Сегодня в 15:29
Фото: «Беларусьфильм»

В Русской православной церкви квадробику считают подготовкой ребенка к принятию множественности гендеров и ЛГБТ*-идеологии. Об этом РИА «Новости» рассказал председатель Патриаршей комиссии Русской православной церкви по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов.

«Отличие нормального поведения от нового движения простое: квадробинг — это не детская игра или спорт, а субкультура, предполагающая поиск в себе альтернативной идентичности, опасная социальная технология, психологически готовящая ребенка к принятию антиценностей, в том числе множественности гендеров и ЛГБТ», — уверен служитель церкви.

Он видит в квадроберах дружественную ЛГБТ субкультуру и ставит ее в один ряд с фурри и терианами (терианотропы отождествляют себя с волками. — Прим. ред.), их все объединяет поиск животного в человеке.

«Для „перепрошивки“ подрастающего поколения ЛГБТ-сообществом создан смешанный кластер дружественных к ЛГБТ субкультур. Среди них особенно выделяются фурри и терианы, которые объединяет „поиск зверя“ в человеке. Квадроберы — это условно „подготовительная группа“ школьного возраста, где только начинается разговор о зверином „гендере“ в человеке. Это психологический эксперимент над российскими детьми с очень опасными и далеко идущими последствиями», — бьет тревогу Лукьянов.

По его словам, фурри в США и Европе стали «удобной „прихожей“ в сообщества извращенцев и, что особенно опасно, педофилов, так как маска стирает не только половую идентичность, но и возраст».

Священник объяснил, что звериные субкультуры развращают детей в несколько этапов: они привлекают их общением и спортом и делают их «не такими» порицаемыми в обществе, что заставляет подростков сочувствовать ЛГБТ-людям, из‑за чего сбивается собственная идентичность и возникает новая.

«Фактически до подключения к экстремистской ЛГБТ-идеологии остается один шаг, ребенок уже готов принять множество гендеров и идентичностей. И тут новоиспеченного квадробера подхватывают старшие по возрасту „наставники“ — фурри и терианы, где уже взрослые люди развращают малолетних. В итоге создается замкнутая извращенная социальная среда, где можно без страха выражать свою новую идентичность. А за этим, как мы видим на примере стран Запада, идет защита прав и борьба с дискриминацией, противопоставление традиционному социуму», — подчеркнул Лукьянов.

«Если россияне не хотят увидеть своих детей в звериных ошейниках под радужным флагом, надо принять меры по защите нашего общества от этой и подобных субкультур», — заключил собеседник агентства.

Ранее Лукьянов призывал отказаться от преподавания теории Дарвина, потому что она «используется как инструмент для колонизации стран» и «обосновывает покорение неполноценных народов», что «позаимствовали основатели фашистской идеологии».

Кроме того, по его мнению, проблема домашнего насилия в России надумана, а активисты и депутаты, продвигающие инициативы по борьбе с ней, являются лоббистами западных организаций.

* Верховный суд России признал «Международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его в РФ.

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