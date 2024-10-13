Харрисон Форд продолжает сниматься в кино ради удовольствия и новых знакомств

82-летний Харрисон Форд продолжает сниматься в кино из‑за «необходимого человеческого контакта». Этими словами актер объяснил, зачем решился на появление в сериале «Терапия», передает Vanity Fair.

«Мне выпадает возможность придумывать что‑то с людьми, обладающими большим мастерством и опытом. Работать с такими людьми весело», — рассказал Форд.

Форд играет старшего терапевта Пола Роудса в Центре когнитивно-поведенческой терапии и коллегу персонажа Джейсона Сигела. В интервью актер сказал, что, несмотря на свои роли в боевиках и триллерах, он считает, что большая часть его актерской карьеры носит скорее комедийный характер и тон.

«Я глупый человек. Что касается меня, то все, что я когда‑либо делал, — это комедия», — посчитал Форд.