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НАК: меньше 100 друзей в соцсетях у подростка могут указывать на интерес к массовым убийствам

Сегодня в 14:02
Фото: Unsplash

Если у ребенка меньше 100 друзей в соцсетях и он оставляет посты на тему «Меня никто не понимает», он может быть склонен к массовым убийствам.

Об этом говорится в материалах, которые Национальный антитеррористический комитет разослал в образовательные организации в рамках семинара по противодействию терроризму. Их фрагмент запостил «Осторожно, новости».

В материалах комитет выделил в качестве главных угроз диверсионную деятельность в интересах Украины, деятельность исламистских организаций и массовые убийства. Чтобы бороться с террористическими идеологиями, там предлагают усилить роль пропаганды традиционных ценностей, изымать нарушающую законы литературу и устраивать встречи с участниками СВО.

Кроме того, педагогов просят уделять больше внимания детям и составлять отчеты.

Среди маркеров угроз специалисты НАК выделили не только малое количество друзей и специфические посты, но также общение в группах «деструктивного и агрессивного спектра», колумбайн*-сообществах, интерес к видео с расстрелами, насилием и издевательствами, увлечение косплеем школьных убийц, посты с одобрением террористов, планами нападений, оружием, нападками на группы людей, восхищением нацистами и анархистами, неодобрением организаций и государства.

Для работы с трудными детьми учителям посоветовали посмотреть документальный фильм «Нужные люди», в котором рассказывается про буллинг и предлагается провести среди детей «игровые суды».

* «Колумбайн» признана в России террористической организацией, ее деятельность в стране запрещена.

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Теги:
НАК
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