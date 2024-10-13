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В Башкортостане мэр города выразил соболезнования по случаю Дня республики

Сегодня в 13:29
Фото: Администрация Сибая

Мэр города в Башкортостане принес местным жителям соболезнования по случаю Дня республики. Забавная оговорка завирусилась в соцсетях.

Сергей Озерцов лишь недавно заступил на должность главы администрации поселения, выступление на региональном празднике стало для него первым на высоком посту. Его предшественник Азамат Юлдашбаев провел в кресле два года, а в сентябре решил заключить контракт на службу в зоне проведения специалной военной операции на территории Украины.

«Дорогие сибайцы, уважаемые коллеги… примите мои искренние соболезнования с празднованием Дня Республики Башкортостан», — говорит Озерцов на записи.

Зрители в зале встретили его слова неуверенным аплодисментами.

В разговоре с «Подъемом» Озерцов объяснил ошибку тем, что до выступления получил сообщение о прибытии поезда с погибшим военным, и принес извинения.

«Это простое стечение обстоятельств, оговорка. Передо мной на сцену были приглашены родственники погибших бойцов, и перед выходом мне пришло извещение о том, что поезд с нашим погибшим бойцом прибудет в Уфу 11.10 и прощание состоится 12.10. Не стал никому ничего говорить, но в голове уже прокручивал очередные похороны. За две последние недели — четвёртые», — посетовал он.

«Приношу свои извинения за то, что не справился с эмоциями и допустил оговорку. Это не было намеренно», — добавил чиновник.

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