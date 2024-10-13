Блогера Косенко, который бросил младенца в снег, объявили в розыск

Блогера Сергея Косенко объявили в розыск, сообщает ТАСС со ссылкой на базу МВД. Против него возбудили дело по двум статьям УК РФ.

СК вменяет Косенко неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка и покушение на причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии. Блогеру грозит до 10 лет колонии.

«Косенко Сергей Сергеевич в январе 2024 года, снимая видеоконтент для своих соцсетей, с целью причинения тяжкого вреда здоровью своему двухмесячному сыну бросил ребенка в направлении от себя и вверх, допустив его последующее падение с высоты не менее двух метров. Ребенок упал в сугроб, что позволило избежать тяжелых травм, то есть преступный умысел не был доведен до конца по не зависящим от Косенко обстоятельствам», — сказал собеседник информагентства из правоохранительных органов.

© База розыска МВД

В январе Косенко выложил из Куршевеля ролик, на котором бросает в высокий сугроб своего полуторамесячного сына Лео. Видео стало обсуждаемым в соцсетях, а глава СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело. Блогер же извинился и заявил, что использовал монтаж и в сугроб бросал куклу.

Косенко проживает за рубежом. На его инстаграм*-аккаунт подписаны около 7 млн пользователей.