Роботы-пылесосы преследовали питомцев и выкрикивали оскорбления из‑за взлома

Хакер взломал роботы-пылесосы Ecovacs Deebot X2 Omni в нескольких городах США. Устройства гонялись за домашними животными и выкрикивали расистские оскорбления в адрес их владельцев, сообщает ABC News.

Умные пылесосы оказались взломаны еще в мае. Адвокат из штата Миннесоты Дэниел Свенсон смотрел телевизор с семьей, когда из динамика робота начал доноситься шум, «похожий на прерывистый радиосигнал или что‑то в этом роде». После того он сбросил пароль и перезагрузил устройство, но все началось снова, только на этот раз из него доносился похожий на подростковый голос, сыплющий оскорблениями.

Похожие случаи произошли в Эль-Пасо и Лос-Анджелесе. В последнем робот Deebot разозлил собаку, преследуя и крича на нее.

Ecovacs заявила, что «выявила подмену учетных данных» и заблокировала IP-адрес, с которого она произошла. Компания заявила, что «не нашла доказательств» того, что имена пользователей и пароли были украдены злоумышленником.