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Британская королевская семья не сдержала обещание отчитываться о подарках

Сегодня в 09:52
Фото: Foreign, Commonwealth & Development Office/Flickr

Король Великобритании Карл III и его семья за последние четыре года ни разу не раскрыли список своих официальных подарков, хотя ранее обещали публиковать их ежегодно. На это обратил внимание The Guardian.

Представители королевской семьи обвинили пандемию, смену правления и подготовку к прошлогодней коронации в срыве планов. Последний отчет, в котором подробно описывались официальные подарки, полученные всеми работоспособными членами королевской семьи, был за 2019 год и опубликован в апреле 2020 года, но с тех пор обновлений не происходило, если не учитывать редкие сообщения и фотографии с обменом подарков во время государственного визита или фотографий.

Обязанность публиковать отчеты о подарках появилась после скандала в СМИ из‑за попыток королевской семьи скрыть происхождение роскошных ювелирных изделий, подаренных королеве Камилле членом королевской семьи Саудовской Аравии в 2006 году и надетых ею во время официального визита в США в 2007 году. Следом случился скандал с выплатами за почести: Чарлз, будучи принцем Уэльским, получил 2,5 млн фунтов стерлингов наличными в сумках от катарского политика для своей благотворительной организации. Тогда полиция начала расследование, но затем оно прекратилось без объяснения причин.

Герцога Йоркского также обвиняли, что, будучи действующим членом королевской семьи, он заключал частные деловые сделки во время официальных зарубежных поездок.

В отличие от депутатов, которые должны регистрировать подарки и пожертвования, для членов королевской семьи не существует публичного реестра, и они сами решают, что декларировать. Однако многие подарки часто скрывались, хотя официальные подношения не считаются личной собственностью королевских особ и фактически принимаются от имени нации.

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