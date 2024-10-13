Артур Бетербиев стал абсолютным чемпионом по боксу в полутяжелом весе

Уроженец Дагестана Артур Бетербиев одержал победу над Дмитрием Биволом в состязании за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе. Бой растянулся на все 12 раундов, сообщает «Матч ТВ».

По итогам поединка в Эр-Рияде победа была присуждена Бетербиеву — 114:114, 115:113, 116:112. Для 39-летнего боксера это 21-я победа на профессиональном ринге и первая, которая не досталась ему досрочно. 33-летний Бивол потерпел первое поражение.

«Я не сделал всего того, что мы подготовили. <…> Иногда мне нужно поспать пару раундов и начать. Мне нужно провести пару раундов, чтобы проснуться. Сегодня я спал. <…> Боюсь показаться высокомерным, но мне кажется, что я не донес сегодня хорошего, сильного удара», — оценил свое выступление Бетербиев.

До этого боя Бивол имел 23 победы в 23 поединках, 12 из которых одержаны нокаутом, а Бетербиев выиграл 20 из 20 боев, каждый из которых закончился нокаутом. Эксперты называли бой одним из самых ожидаемых за последние годы — «поединком века».