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Охрана хоккейного «Динамо» не пустила шефа Ивлева на его собственную автограф-сессию

Вчера в 23:27
Фото: Ивлев Шеф / Telegram

Шеф-повара Константина Ивлева не пустили на его же автограф-сессию. Охрана хоккейного «Динамо» ответила ему, что он приехал слишком рано. Об этом шеф рассказал подписчикам телеграм-канала.

Ивлев собирался раздать автографы поклонникам и пофотографироваться на встрече в «ВТБ-Арене» перед субботним матчем «Динамо» и «Салавата Юлаева». Событие было организовано вместе с сине-бело-голубым клубом.

Однако Ивлев на нее не попал. Через две минуты после объявленного начала мероприятия он запостил ролик из машины с парковки стадиона, сообщил об отмене и извинился перед фолловерами.

«Не смогу быть сегодня на хоккее и выполнить обещания, которые давал. Если рассказать конкретно, вы будете в шоке. Меня не пустила служба безопасности», — удивился шеф.

«Я решил приехать пораньше, а у них там какой‑то регламент, они этого не ожидали. Все закончилось тем, что меня не пустили. Я даже попросил, чтобы меня пустили, потому что мой ребенок двухлетний захотел в туалет. Меня даже с ней не пустили», — возмутился он.

«Вот такое отношение к 50-летним верным болельщикам „Динамо“, мне безумно от этого грустно. Конечно, хочу извиниться, хотя и не виноват. Грустно, что неадекватные люди работают в клубе, за который я болею 50 лет», — закончил видео

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