«Вкусвилл» проверит зефир на мальтите после сообщений об отравлениях

«Вкусвилл» снял с продажи зефир на мальтите после сообщений об отравлениях. На негативные отзывы обратил внимание Mash.
В диетической версии зефира «Классический» использован сахарозаменитель мальтит. При чрезмерном употреблении он может оказывать слабительное воздействие, соответствующее предупреждение есть на сайте в разделе о составе продукта.
Угощение продавалось под собственным брендом сети супермаркетов. Сейчас страница зефира на сайте больше неактивна.
В разделе отзывов о сладком блюде собрались десятки покупателей с жалобами на проблемы с желудком после употребления. Они сообщили о вздутии живота, изжоге, спазмах и диарее. Mash пишет о «сотнях» жалоб
В чате службы поддержки «Вкусвилла» покупателям советовали обратиться к врачам.
Сеть магазинов сняла зефир с продажи вскоре после внимания медиа. Представитель сети сообщил о внеплановой проверке угощения и подчеркнул, что информация о слабительном воздействии есть на упаковке товара.
По его информации, лишь 0,3% покупателей обратились к супермаркету с жалобами на зефир: «Так, за последние 4 месяца мы получили 32 обращения по качеству продукта».
В пресс-службе подчеркнули, что угощение прошло плановые лабораторные проверки, по результатам которых была подтверждена безопасность и соответствие качеству, но после новостей его отправят на новые тесты.
«Мы понимаем, что недостоверные новости в медиа взволновали наших покупателей, поэтому приняли решение до получения результатов повторных исследований приостановить продажи зефира на мальтите — убрать товар с полок магазинов и из доступа к онлайн-заказам», — говорится в посте.
Этим летом «Вкусвилл» попал в скандал с отравленными ботулотоксином салатами. Компания закупала салат с тунцом у «Гастропорта», который не прошел надлежащую обработку. В результате этим блюдом, а также лобио из «Кухни на районе» отравились более 300 москвичей, один пострадавший умер.