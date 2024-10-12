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Джаред Лето пообещал приехать в Россию с 30 Seconds To Mars

Сегодня в 19:42
Фото: из соцсетей 30 Seconds To Mars

Джаред Лето пообещал приехать с концертами в Россию и Украину. Об этом музыкант сказал со сцены зрителям выступления 30 Seconds To Mars в Белграде.

На завирусившемся видео лидер рок-группы заметил, что впервые приехал в Сербию, и предложил покричать сначала местным фанатам, а потом и зрителям из России. Из ролика кажется, что российских поклонников пришло больше.

«Надо же. Скучали по нам? Наверняка в зале есть люди со всего света. Просто энергетика сегодня мне показалась какой‑то русской», — удивился Лето.

После одной из песен он также обратился к российским слушателям и сказал: «Спасибо».

«Ребят, мы скучали по вам. Однажды, когда все проблемы закончатся, мы приедем к вам на родину. Вернемся в Сербию, доедем до Санкт-Петербурга, заедем в Москву, заскочим в Киев. Зажжем и оторвемся вместе со всеми как надо», — добавил Лето и исполнил «A Beautiful Lie».

Сейчас 30 Seconds To Mars уехала в масштабный гастрольный тур. Ее выступления уже прошли в Америке и Европе, в ближайшие недели их можно будет послушать в Баку, Ташкенте, Астане и Стамбуле, а затем коллектив отправится в ОАЭ и Саудовскую Аравию.

На прошлой неделе группа съездила в Хельсинки и познакомилась с местным уличным музыкантом, а затем пригласила его выступить на одной сцене. 39-летний Джон поднялся на сцену и исполнил хит «The Kill».

Однако до этого дня уличный музыкант ничего не знал о 30 Seconds to Mars, и когда перед приходом Лето к нему с приглашением пришел менеджер группы, он отказался.

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