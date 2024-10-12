РКН заблокировал песни Baby Melo и сайт со смайлами для Twitch 7TV

Роскомнадзор заблокировал 12 песен Baby Melo и сервис со смайликами для твича и ютуба.

На пропажу треков 14-летнего рэпера обратил внимание The Flow. Соответствующее уведомление появляется при попытке включить один из них на Яндекс Музыке, в ВК Музыке, Звуке и МТС Музыке они скрыты.

Недоступны треки «Кирпич» ft Hood Rich Luka, «Х а с л н» ft Hood Rich Luka, «Baby Skuff», «Waxpen» с участием Spyrofoam, «Пока я плачу», «Экспорт», «Тема белая», «Фит с Тейпом» и «Больше» с участием Молодого Калуги.

«ОРВИ», «СМИ», «Убежать/Лежать» убраны пока только с Яндекс Музыки и МТС Музыки.

Все эти треки входят в альбом «Who Realer?», его релиз случился 31 марта этого года. Всего в LP вошла 21 песня, таким образом, больше половины его материала было признано нарушающим российское законодательство.

«В альбоме много грязи, жестокости, упоминаний сук, наркотиков и пистолетов. Имеются тут и „пацы на Бутырке“, и „три ножевых в Солнцево“, и обещания „нассать в твой катафалк“», — комментирует The Flow содержание альбома подростка.

Также ведомство оказалось недовольно сайтом со смайлами для твича и ютуба 7tv.app. Доступ к нему пропал в ночь на 12 октября, заметил Cybersport.ru.

Хотя РКН официально не объявлял о бане сайта, три его страницы попали в реестр запрещенной информации в период между 9 и 10 октября. Статус первой из них гласит, что служба уже ограничивает доступ.

Разработчики смайлов прокомментировали бан на своем сервере в дискорде. По их информации, это случилось из‑за изображения с целующимися мужчинами.

На этой неделе РКН заблокировал другой популярный у геймеров сервис Discord. Мессенджер якобы распространял запрещенную информацию, но какую — остается неизвестным.