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Глава Дагестана поддержит Керимова, которому Кадыров пригрозил кровной местью

Сегодня в 16:53
Фото: Сергей Савостьянов/РИА «Новости»

Глава Дагестана Сергей Меликов пообещал поддержать сенатора и миллиардера Сулеймана Керимова. Члену Совета Федерации угрожал кровной местью глава Чечни Рамзан Кадыров. Выступление Меликова опубликовала его пресс-служба.

Лидер республики выступил на открытии Парка им. поэта Сулеймана Стальского, в реконструкции которого участвовал Керимов, и поблагодарил мецената. По словам Меликова, все дела Керимова «идут от чистого сердца», а в их числе есть помощь семьям участников спецоперации, восстановление иудейского и православного храмов в Дербенте, сожженных террористами в июне, а также поддержка семей полицейских, погибших при отражении той атаки.

«Народ всегда будет благодарен подобным людям. А именно Сулейману Абусаидовичу Керимову. И всегда поддержит его, когда эта поддержка ему понадобится. Люди, испытавшие на себе его внимание, тепло и добро, будут рядом с человеком, который это добро им подарил. И Сулейман должен об этом знать. Дагестан всегда поддержит его в трудную минуту, когда это будет нужно», — закончил Меликов.

Угрозу кровной мести Кадыров высказал во вторник на совещании с чеченскими силовиками. Он обвинил сенатора, а также депутатов Госдумы Бекхана Барахоева и Резвана Курбанова в отъеме Wildberries у Татьяны Ким, а также в организации покушения на главу Чечни.

Резван Курбанов отверг обвинения в организации покушения: «Я никогда не участвовал в подготовке покушения на жизнь уважаемого Кадырова Рамзана Ахматовича. И тому свидетель Всевышний. Я уверен, что придет время и справедливость восторжествует. И те негодяи, которые сегодня вносят вот эти распри, которые сегодня пытаются оговорить, они понесут заслуженное наказание».

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