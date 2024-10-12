В Грозном произошел сильный взрыв на автозаправке «Лидер».

По данным телеграм-каналов Mash и Shot, «112» и Mash, погибли четыре человека. Среди них двое детей и двое взрослых. По предварительным данным, погибшим детям было пять и шесть лет.

В МЧС сообщили о взрыве цистерны с газом с последующим горением. Mash также пишет, что цистерну и легковушку после взрыва выбросило во двор жилого дома. Машину смяло, а резервуар приземлился в нескольких метрах от квартир.