Блогер Литвин ударил фаната СКА и ввязался в потасовку с Бастой на матче Медиалиги

На матче Медиалиги между Lit Energy и СКА произошла потасовка с участием блогера Литвина и Басты. Видео с игры опубликовал корреспондент «Спорт-Экспресса» Севастиан Терлецкий в своем телеграм-канале.

На записи президент Lit Energy Литвин побежал к трибуне фанатов ростовского клуба и дал пощечину одному из зрителей. Автоблогера вывела из себя оскорбительная кричалка.

После этого у поля началась потасовка, в которой поучаствовал возмущенный Баста (владелец СКА), фанаты и представители команд. Рэпер был уверен, что грубые слоганы первыми скандировали поклонники Lit Energy.

Пострадавшим оказался сотрудник СКА и известный болельщик ЦСКА Сергей Плынин по прозвищу Маугли. В команде он отвечает за коммуникацию с болельщиками, пишет «Спортс».

В результате инцидента Литвина удалили с поля, добавил инсайдер Иван Карпов. По словам главы Медилиги Николая Осипова, блогеру грозит длительное отстранение от игр.