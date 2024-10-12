Татьяна Ким обвинила Владислава Бакальчука в краже 37 млрд рублей у Wildberries

Татьяна Ким-Бакальчук заявила, что команда Владислава Бакальчука похитила у Wildberries 37 млрд рублей. Об этом она рассказала в видеообращении в телеграм-канале.

У основательницы маркетплейса «складывается ощущение», что супруг «потерял адекватность восприятия». По ее словам, «непонятные события вокруг нас» создают напряженную обстановку для сотрудников и партнеров, а также дестабилизируют работу бизнесов, предприятий и предпринимателей по всей стране.

«Бесконечные угрозы нашим сотрудникам, организация хакерских атак, нападения на наши строящиеся склады, бесконечный поток жалоб и обвинений», — перечислила Ким.

Глава маркетплейса отметила, что Бакальчук «своими неразумными действиями» вызвал серию забастовок в прошлом году.

«Его хваленая команда, про которую он так много рассказывает, обворовала нашу компанию на 37 млрд рублей, заморозила все стройки и фактически поставила под угрозу не только наш бизнес, но и бизнес всех тех людей, которые с нами сотрудничают», — добавила она.

Ким подчеркнула, что ее не надо ни от кого спасать, меня никто не обманул, никто не одурманил, а решение объединиться с Russ — это «правильное бизнесовое решение».

«Все стратегически важные решения для развития компании я всегда принимала и принимаю сама. А все свои вопросы нужно решать в рамках российского законодательства и действовать по российским законам, а не устраивать разборки в стиле 1990-х», — закончила она.