Татьяна Ким обвинила Владислава Бакальчука в краже 37 млрд рублей у Wildberries

Вчера / 17:56
В России готовятся к съемкам новой экранизации о Штирлице
Сегодня / 16:53
Глава Дагестана поддержит Керимова, которому Кадыров пригрозил кровной местью
Сегодня / 16:10
В Грозном произошел сильный взрыв на автозаправке
Сегодня / 15:49
Блогер Литвин ударил фаната СКА и ввязался в потасовку с Бастой на матче Медиалиги
Сегодня / 15:00
В России выросли продажи любовных романов
Сегодня / 14:30
В Хабаровске преподаватель силой выволок студентку из аудитории
Сегодня / 13:36
Boeing уволит 17  тыс. сотрудников из‑за забастовки и кризиса безопасности
Сегодня / 13:29
Хабаровский учитель «на каблуках» закончит с преподаванием
Сегодня / 11:52
Португалия начнет выдавать гуманитарные визы
Сегодня / 11:14
В двух московских гей-клубах* прошли рейды
Сегодня / 09:54
В США задержали пару, перевозившую наркотики в сумке с надписью «точно не сумка, полная наркотиков»
Сегодня / 09:25
В Ингушетии возбудили уголовное дело после нападения на машину сотрудников Центра «Э»
Сегодня / 08:55
Джоди Фостер сыграет в новом фильме Ребекки Злотовски
Сегодня / 03:48
Роман «Like Mother, Like Mother» Сьюзен Ригер получит экранизацию
Сегодня / 03:02
Документалист Асиф Кападиа извинился за «антисемитские» посты в соцсетях
Сегодня / 01:42
Вышел трейлер сериала «Тысяча ударов» — нового проекта создателя «Острых козырьков»
Сегодня / 00:52
Дочь Ар Келли заявила, что он домогался ее в детстве
Вчера / 23:56
Sotheby’s выставит на торги вещи легендарного баскетболиста Майкла Джордана
Вчера / 23:04
Алиша Кис представит документальный фильм о сонграйтерах «Uncharted»
Вчера / 22:45
Россияне вывели за рубеж вдвое меньше денег, чем в 2022 году
Вчера / 21:55
РКН подготовил приказ, чтобы непублично «замедлять» онлайн-ресурсы
Вчера / 21:34
TikTok заменит сотни сотрудников искусственным интеллектом
Вчера / 20:49
Эндрю Гарфилд считает, что интимные сцены стали редкостью из‑за перемен во взаимоотношениях
Вчера / 20:23
В Турции 80-летний мужчина очнулся в гробу во время собственных похорон
Вчера / 19:55
На Эвересте нашли останки альпиниста, погибшего в XX веке. Это может многое изменить — даже историю
Вчера / 19:33
Netflix показал тизер фильма «6888» с Керри Вашингтон и Сьюзан Сарандон
Вчера / 18:48
В Петербурге предложили закрыть сезон электросамокатов в октябре
Вчера / 18:21
Холзи опубликовала песню «I Never Loved You», вдохновленную творчеством Кейт Буш
Вчера / 17:37
Умерла ученый-биолог Людмила Трут. Она работала над экспериментом по одомашниванию лисы
Вчера / 17:18
Студия Longdue работает над «духовным наследником» игры Disco Elysium
Вчера / 16:58
Власти Великобритании по ошибке раскрыли электронный адрес Бернара Арно и извинились
Вчера / 16:48
ФБР вернуло картину Моне, украденную нацистами, семье владельцев-евреев
Вчера / 16:32
Разработчик узнал о разрыве отношений с девушкой через сообщение от ИИ
Вчера / 15:58
Власти Забайкалья отрицают, что губернатор якобы поковырялся в носу и вытер руку об женщину
Вчера / 15:53
В Германии 18 человек стошнило из‑за оперы о сексе. В ней прямо на сцене делали пирсинг

Татьяна Ким обвинила Владислава Бакальчука в краже 37 млрд рублей у Wildberries

Сегодня в 15:14
Фото: Артур Новосильцев/Агентство «Москва»

Татьяна Ким-Бакальчук заявила, что команда Владислава Бакальчука похитила у Wildberries 37 млрд рублей. Об этом она рассказала в видеообращении в телеграм-канале.

У основательницы маркетплейса «складывается ощущение», что супруг «потерял адекватность восприятия». По ее словам, «непонятные события вокруг нас» создают напряженную обстановку для сотрудников и партнеров, а также дестабилизируют работу бизнесов, предприятий и предпринимателей по всей стране.

«Бесконечные угрозы нашим сотрудникам, организация хакерских атак, нападения на наши строящиеся склады, бесконечный поток жалоб и обвинений», — перечислила Ким.

Глава маркетплейса отметила, что Бакальчук «своими неразумными действиями» вызвал серию забастовок в прошлом году.

«Его хваленая команда, про которую он так много рассказывает, обворовала нашу компанию на 37 млрд рублей, заморозила все стройки и фактически поставила под угрозу не только наш бизнес, но и бизнес всех тех людей, которые с нами сотрудничают», — добавила она.

Ким подчеркнула, что ее не надо ни от кого спасать, меня никто не обманул, никто не одурманил, а решение объединиться с Russ — это «правильное бизнесовое решение».

«Все стратегически важные решения для развития компании я всегда принимала и принимаю сама. А все свои вопросы нужно решать в рамках российского законодательства и действовать по российским законам, а не устраивать разборки в стиле 1990-х», — закончила она.

Бакальчук отреагировал на обвинения саркастичным голосованием. «Друзья, помогите, я уже запутался. Сколько миллиардов, согласно заявлению Татьяны, я „украл“ у себя? 1, 27, 37 или 350?»

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами