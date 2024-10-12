В Хабаровске преподаватель силой выволок студентку из аудитории

В Хабаровске преподаватель техникума оттаскал студентку по полу и выволок ее из класса. Видео завирусилось в соцсетях, его опубликовал местный телеграм-канал reporterkhv, пишет «МК в Хабаровске»

Инцидент произошел в техникуме транспортных технологий. Сообщается, что преподавателю русского языка не понравилось, что 17-летняя девушка не смогла ответить на вопрос об омонимах.

На видео мужчина хватает девушку за руку, тащит через аудиторию, снося парты, и вытаскивает за дверь, не обращая внимания на студента, снимающего потасовку на телефон.

Уточняется, что руководство заведения якобы просило студентов не публиковать запись, но, со слов студентов, преподаватель не впервые применяет насилие и оскорбления к подопечным. Об этом рассказала и мама одной из учащихся в беседе с «Газетой.ру»

«Это происходит с 1 сентября. Учитель позволяет себе обзывать детей, оскорблять, занимается рукоприкладством. До этого он за шею брал ребенка, по жопе кого‑то бил. Это ненормально. Какие бы наши дети ни были, это не дает права педагогу обращаться так с ними. Можно обратиться к завучу, написать докладную на детей, вызвать родителей в конце концов. Плюс мы платим такие деньги за обучение детей, а педагог так себя ведет», — рассказала женщина.

Управление Следственного комитета по региону возбудило уголовное дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего», а также организовало проверку о возможной халатности администрации техникума.