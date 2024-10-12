В России выросли продажи любовных романов

За первые девять месяцев 2024 года продажи российских любовных романов выросли на 39% в сравнении с аналогичным периодом в прошлом году. Об этом сообщил РБК со ссылкой на сети книжных магазинов «Читай-город».

По мнению сотрудников сети, главной причиной роста продаж сентиментальной прозы стали «сильные авторы» — Анна Джейн, Ася Лавринович и Ана Шерри.

«Большую часть читателей сегодня составляют те, для кого чтение — способ уйти от негативных событий, расслабиться, побыть наедине с собой. Сентиментальная проза закрывает эту потребность, позволяя погрузиться в романтические и эмоционально насыщенные сюжеты. Также сентиментальная проза особенно популярна среди женщин, которые составляют 70% читательской аудитории», — объяснили сотрудники «Читай-города».