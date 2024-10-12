Хабаровский учитель «на каблуках» закончит с преподаванием

Хабаровский учитель Даниил Малявин, которого вынудили уволиться из школы и за которого вступались родители и ученики, решил перестать преподавать. Об этом он написал в своих соцсетях, пишет DVHab.

В посте он обвинил «людей, сидящих на своих теплых местах» в организации «травли, порочащей честь и достоинство, как педагога и человека».

Педагог признал, что занимался тремя профессиональными видами танцев и студентом работал в ночном клубе «чтобы совместить свою творческую деятельность и возможность на этом заработать».

«Однако никогда бы себе не позволил совмещать работу в образовательном учреждении и работу в ночных клубах или где‑то еще. Я себе никогда не позволял выкладывать непристойные фотографии или видео, работая учителем», — подчеркнул Малявин и обратил внимание на полученные награды.

«Люди, прошу вас, никогда не копайтесь в личной жизни других, а обратите внимание на свою. Сегодня был мой последний день в образовании. Не могу обещать, что вернусь, и честно возвращался только ради детей», — заканчивается пост.