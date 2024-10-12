Boeing уволит 17 000 сотрудников из‑за забастовки и кризиса безопасности

Компания Boeing сократит 17 тыс. рабочих мест из‑за масштабной забастовки и последствий последнего кризиса безопасности, передает The Guardian.

Новый исполнительный директор компании Келли Ортберг заявил о необходимости «жестких решений» и «структурных изменений».

Boeing «должен изменить численность персонала, чтобы привести ее в соответствие с нашими финансовыми реалиями. В ближайшие месяцы мы планируем сократить численность нашего персонала примерно на 10%. Эти сокращения коснутся руководителей, менеджеров и служащих», — написал он в письме сотрудникам.

«Мы должны четко осознавать, с какой работой мы сталкиваемся, и реалистично оценивать время, которое потребуется для достижения ключевых этапов на пути к восстановлению», — добавил Ортберг.

Американская компания также объявила о планах отложить на год первую поставку своего коммерческого лайнера 777X и предупредила инвесторов о «существенных» новых потерях в испытывающем трудности оборонном бизнесе.