Португалия начнет выдавать гуманитарные визы

Португальский парламент принял поправки в закон о миграции, которые позволят выдавать гуманитарные визы. Об этом сообщает CNN Portugal.

Гуманитарные визы смогут получить люди, преследуемые в стране своего происхождения или спасающиеся от конфликтов. Раньше заявители могли попросить убежище только на территории Португалии через Агентство по интеграции, миграции и убежищу (AIMA) или другие полицейские органы.