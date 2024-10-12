Португалия начнет выдавать гуманитарные визы

Португальский парламент принял поправки в закон о миграции, которые позволят выдавать гуманитарные визы. Об этом сообщает CNN Portugal.
Гуманитарные визы смогут получить люди, преследуемые в стране своего происхождения или спасающиеся от конфликтов. Раньше заявители могли попросить убежище только на территории Португалии через Агентство по интеграции, миграции и убежищу (AIMA) или другие полицейские органы.
Благодаря новой поправке в ближайшем будущем это может будет сделать в посольстве, обратившись за такой визой.
Теперь законопроект перейдет на рассмотрение парламентской комиссии по конституционным вопросам, правам, свободам и гарантиям. Финальную версию документа должен будет одобрить парламент и подписать президент страны Марсело Ребелу де Соуза.