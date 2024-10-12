В двух московских гей-клубах* прошли рейды

В Москве силовики сорвали вечеринки в гей-клубах* «Центральная станция» на улице Ленинская Слобода и «Три обезьяны» у станции метро «Баррикадная». Об этом сообщает Msk1.ru.
По информации издания, обыски прошли «в рамках общей борьбы с наркотрафиком». Около 200 посетителей и сотрудников клубов положили лицом в пол, допросили и проверили у них документы.
Полицейские спрашивали у людей, есть ли у них при себе запрещенные вещества и употребляли ли они их этим вечером. Тех, у кого не было с собой документов, увезли в местный ОВД для установления личности. Остальных отпустили после проверки документов.
По данным Shot, что в «Центральной станции» изъяли документацию, а в отделение полиции отвезли более 50 сотрудников и посетителей клуба.
Как пишет телеграм-канала Mash, за несколько дней до рейда на клубы пожаловался депутат Виталий Милонов. Он заявил, что артисты в заведениях шутили «про Мизулину, СВО и ВДВшников».
* Верховный суд России признал «Международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его в РФ.