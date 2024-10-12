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В Ингушетии возбудили уголовное дело после нападения на машину сотрудников Центра «Э»

Сегодня в 09:25
Фото: Mash

Следственный комитет возбудил уголовное дело после расстрела машины сотрудников Центра «Э». Об этом сообщили на сайте управления СК по Ингушетии.

Дело завели по статьям о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК) и незаконном обороте оружия (ст. 222 УК).

«В настоящее время следователями и следователями-криминалистами проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. Ведется розыск нападавших», — уточнили в ведомстве.

Неизвестные открыли огонь по машине, в которой ехали сотрудники Центра «Э», на федеральной трассе при въезде в Магас, столицу Ингушетии. По данным Baza, в результате стрельбы погибли три человека: Илез Аушев, Беслан Аушев и Амир Аушев. Mash пишет, что одного из них успели доставить в больницу, но там он умер от полученных ранений.

Как утверждают телеграм-каналы, в машине находился заместитель руководителя Центра «Э» в Ингушетии Адам Хамхоев. Он не пострадал. При этом Shot утверждает, что о состоянии Хамхоева ничего неизвестно. Именно он, по их данным, был целью нападавших.

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