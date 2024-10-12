В Ингушетии возбудили уголовное дело после нападения на машину сотрудников Центра «Э»

Следственный комитет возбудил уголовное дело после расстрела машины сотрудников Центра «Э». Об этом сообщили на сайте управления СК по Ингушетии.

Дело завели по статьям о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК) и незаконном обороте оружия (ст. 222 УК).

«В настоящее время следователями и следователями-криминалистами проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. Ведется розыск нападавших», — уточнили в ведомстве.

Неизвестные открыли огонь по машине, в которой ехали сотрудники Центра «Э», на федеральной трассе при въезде в Магас, столицу Ингушетии. По данным Baza, в результате стрельбы погибли три человека: Илез Аушев, Беслан Аушев и Амир Аушев. Mash пишет, что одного из них успели доставить в больницу, но там он умер от полученных ранений.