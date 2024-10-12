В США задержали пару, перевозившую наркотики в сумке с надписью «точно не сумка, полная наркотиков»

Полицейские Портленда остановили мужчину и женщину, управлявших угнанным автомобилем. В машине они обнаружили сумку, на которой было написано «Точно не сумка, полная наркотиков» — внутри были наркотики. Об этом рассказало местное издание The Oregonian со ссылкой на местную полицию.