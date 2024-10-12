В США задержали пару, перевозившую наркотики в сумке с надписью «точно не сумка, полная наркотиков»

Полицейские Портленда остановили мужчину и женщину, управлявших угнанным автомобилем. В машине они обнаружили сумку, на которой было написано «Точно не сумка, полная наркотиков» — внутри были наркотики. Об этом рассказало местное издание The Oregonian со ссылкой на местную полицию.
Задержанными оказались 37-летняя Миа Рошель Баггенстос и 35-летний Реджинальд Ламонт Рейнольдс. Во время обыска в машине также обнаружили заряженный пистолет, весы и наличные деньги неизвестной суммы.
Представитель полицейского бюро Портленда Терри Штраус уточнил, что найденные наркотики оказались фентанилом и метамфетамином в количестве более 10 граммов.
Рейнольдсу предъявили обвинения в доставке метамфетамина, незаконном хранении метамфетамина, несанкционированном использовании транспортного средства и управлении угнанным автомобилем. Баггенстос была задержана по тем же обвинениям, но прокуроры заявили, что не будут выдвигать против нее обвинения.