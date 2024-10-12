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Джоди Фостер сыграет в новом фильме Ребекки Злотовски

Сегодня в 08:55
Кадр из сериала «Настоящий детектив». Фото: HBO

Оскароносная актриса и режиссер Джоди Фостер («Молчание ягнят», «Таксист», «Комната страха») снимется в фильме «Vie Privée» — следующей режиссерской работе француженки Ребекки Злотовски, передает Variety.

«Vie Privée» станет продолжением картины Злотовски «Дети других людей», участвовавшей в Венецианском кинофестивале в 2022 году.

Лента, в котором также снимается Даниэль Отей («Прекрасная эпоха»), написана Злотовски вместе с известной французской писательницей Анной Берест («Хэппенинг») и Гаэль Масе («Маленькая Яфна»). Ранее Злотовски и Масе работали над сценарием «Гранд Централ».

Последним проектом с участием Фостер стал четвертый сезон сериала «Настоящий детектив: Ночная страна». Он самым просматриваемым за всю историю проекта, но вызвал неоднозначную реакцию у поклонников.

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