Джоди Фостер сыграет в новом фильме Ребекки Злотовски

Оскароносная актриса и режиссер Джоди Фостер («Молчание ягнят», «Таксист», «Комната страха») снимется в фильме «Vie Privée» — следующей режиссерской работе француженки Ребекки Злотовски, передает Variety.
«Vie Privée» станет продолжением картины Злотовски «Дети других людей», участвовавшей в Венецианском кинофестивале в 2022 году.
Лента, в котором также снимается Даниэль Отей («Прекрасная эпоха»), написана Злотовски вместе с известной французской писательницей Анной Берест («Хэппенинг») и Гаэль Масе («Маленькая Яфна»). Ранее Злотовски и Масе работали над сценарием «Гранд Централ».
Последним проектом с участием Фостер стал четвертый сезон сериала «Настоящий детектив: Ночная страна». Он самым просматриваемым за всю историю проекта, но вызвал неоднозначную реакцию у поклонников.