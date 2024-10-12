Роман «Like Mother, Like Mother» Сьюзен Ригер получит экранизацию

Роман «Like Mother, Like Mother» («Вся в мать, вся в мать») американской писательницы Сьюзен Ригер получит экранизацию. Об этом написал Deadline.
Телеадаптацию книги разработает компания Dinner Party Productions Ари Круг. Созданием проекта зайдется Сью Нейджл. Ранее Круг и Нейдж уже сотрудничали в экранизации романа «Пятизвезочный уик-энд» Элин Хильдербранд для Peacock.
Новый проект продюсеров расскажет о трех поколениях волевых женщин, которых сформировали тайны, скрытые в прошлом их семьи. В центре истории окажется Лила Перейра, выросшая в 60-х.
Когда Лиле было два года, ее злой, жестокий отец отправил ее мать в психлечебницу. Девочка больше никогда не видела женщину, которая ее родила. Три десятилетия спустя Лила сама стала матерью, а еще влиятельным газетным издателем.
Пока Лила пропадает на работе, воспитанием дочерей занимается ее муж Джо. Младшая из девочек Грейс чувствует себя брошенной. Когда она повзрослеет, она станет успешным репортером и опубликует книгу о матери.
Процесс написания бестселлера приведет Грейс к неутешительному выводу: она совсем мало знает о своей собственной семье.
Роман «Like Mother, Like Mother» выйдет в продажу 29 октября. Он станет третьим сочинением Сьюзен Ригер после романов «Документы по разводу» и «Наследники», опубликованных в 2014 и 2017 году соответственно.