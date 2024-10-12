Роман «Like Mother, Like Mother» Сьюзен Ригер получит экранизацию

Роман «Like Mother, Like Mother» («Вся в мать, вся в мать») американской писательницы Сьюзен Ригер получит экранизацию. Об этом написал Deadline.

Новый проект продюсеров расскажет о трех поколениях волевых женщин, которых сформировали тайны, скрытые в прошлом их семьи. В центре истории окажется Лила Перейра, выросшая в 60-х.

Когда Лиле было два года, ее злой, жестокий отец отправил ее мать в психлечебницу. Девочка больше никогда не видела женщину, которая ее родила. Три десятилетия спустя Лила сама стала матерью, а еще влиятельным газетным издателем.