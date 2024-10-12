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Документалист Азиф Кападиа извинился за «антисемитские» посты в соцсетях

Сегодня в 03:02
Кадр: Louisiana Channel/YouTube

Британский режиссер Азиф Кападиа, известный по фильмам «Сенна» и «Эми», извинился за «антисемитские» посты в социальных сетях, посвященные военным действиям в секторе Газа. Об этом сообщил Deadline.

Кинематографист признался, что был «в ужасе от боли и обиды», которую принесли некоторые из его репостов. Он подчеркнул, что не хотел ни оправдывать насилие, ни поддерживать антисемитские взгляды.

«Я теперь понимаю, что они [посты] были восприняты многими как антисемитские, и в случае с одним даже оправдывающими насилие. Это не то, чего я хотел», — написал Кападиа.

Режиссер отметил, что переживает за судьбы палестинцев и ливанцев, но не менее он, по его словам, озабочен борьбой с расизмом. «Я осуждаю все формы антисемитизма. Приношу свои искренние извинения за необдуманные репосты, которые были сделаны в спешке и без должного внимания», — сказал он.

Кападиа в числе прочих поделился на странице в соцсети X (в прошлом — твиттер) карикатурой на израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, обедающего за залитым кровью столом среди руин Газы, с подписью «кошерно».

Другие репосты документалиста включали кадр из фильма «Список Шиндлера», измененным таким образом, что персонаж Рэйфа Файнса в нем расстреливает заключенных концлагеря с балкона. Изображение сопровождалось словами: «Вы помните эту сцену из „Списка Шиндлера“? То же самое происходит в реальном времени. Они нацисты».

Эти публикации возмутили евреев, в том числе продюсера Нила Гранта. Фонд Грирсона, который недавно назначил Кападию своим патроном, решительно осудил его «расистские заявления и поведения» и отозвал почетную должность.

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