Документалист Азиф Кападиа извинился за «антисемитские» посты в соцсетях

Британский режиссер Азиф Кападиа, известный по фильмам «Сенна» и «Эми», извинился за «антисемитские» посты в социальных сетях, посвященные военным действиям в секторе Газа. Об этом сообщил Deadline.

Кинематографист признался, что был «в ужасе от боли и обиды», которую принесли некоторые из его репостов. Он подчеркнул, что не хотел ни оправдывать насилие, ни поддерживать антисемитские взгляды.

«Я теперь понимаю, что они [посты] были восприняты многими как антисемитские, и в случае с одним даже оправдывающими насилие. Это не то, чего я хотел», — написал Кападиа.

Режиссер отметил, что переживает за судьбы палестинцев и ливанцев, но не менее он, по его словам, озабочен борьбой с расизмом. «Я осуждаю все формы антисемитизма. Приношу свои искренние извинения за необдуманные репосты, которые были сделаны в спешке и без должного внимания», — сказал он.

Кападиа в числе прочих поделился на странице в соцсети X (в прошлом — твиттер) карикатурой на израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, обедающего за залитым кровью столом среди руин Газы, с подписью «кошерно».

Другие репосты документалиста включали кадр из фильма «Список Шиндлера», измененным таким образом, что персонаж Рэйфа Файнса в нем расстреливает заключенных концлагеря с балкона. Изображение сопровождалось словами: «Вы помните эту сцену из „Списка Шиндлера“? То же самое происходит в реальном времени. Они нацисты».