На ютуб-канале Hulu опубликовали тизер-трейлер сериала «Тысяча ударов» — нового проекта создателя «Острых козырьков» Стивена Найта, основанного на реальных историях людей 1880-х годов.
В цетре истории окажутся два друга с Ямайки, Эзекия и Алек, которые попадают в водоворот криминальной жизни лондонского Ист-Энда. Там они встречают Мэри Карр, королеву женской преступной группировки «40 слонов», и вступают в конфликт с преступным авторитетом и популярным боксером Шугуром Гудсоном.
Роли в шоу исполнили Малачи Кирби, Фрэнсис Лавхолл, Эрин Доэрти и Стивен Грэм. В шоу также снялись Джейсон Тобин, Джеймс Нельсон-Джос, Ханна Уолтерс, Дарси Шоу, Надя Альбина, Морган Хилэйр, Джемма Карлтон, Каолифионн Данн, Сьюзан Линч, Дэниел Мэйс, Адам Нагайтис, Гэри Льюис, Том Дэвис и Роберт Гленистер.
Сценарий сериала вместе с Найтом написали Амир Браун, Инсук Шаппелл, Харлан Дэвис и Ясмин Джозеф. Эпизоды проекта срежиссировали Тиндж Кришнан, Ник Мерфи, Эшли Уолтерс и Кооки Гиедройк.
Премьера сериала состоится на Лондонском кинофестивале, который открылся 9 октября. Позднее «Тысяча ударов» выйдет на стриминговых сервисах Disney+ и Hulu, это произойдет в 2025 году.