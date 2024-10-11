В цетре истории окажутся два друга с Ямайки, Эзекия и Алек, которые попадают в водоворот криминальной жизни лондонского Ист-Энда. Там они встречают Мэри Карр, королеву женской преступной группировки «40 слонов», и вступают в конфликт с преступным авторитетом и популярным боксером Шугуром Гудсоном.