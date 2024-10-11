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Дочь Ар Келли заявила, что он домогался ее в детстве

Сегодня в 00:52
Фото: buku.abi

Буку Аби, дочь американского музыканта Ар Келли, обвинила его в сексуальном насилии. Об этом написал Rolling Stone. ~

Девушка заявила в документальном фильме «Карма Ар Келли: История дочери», что отец домогался ее в возрасте восьми или девяти лет. «Я слишком боялась, чтобы рассказать кому‑то», — призналась она.

«Он был моим всем. На протяжении долгого времени я даже не хотела верить в то, что это случилось», — поделилась Буку Аби. Она отметила, что не рассказывала о насилии даже собственной матери.

Впервые Буку Аби решилась поделиться с мамой, что Ар Келли дотрагивается до не по ночам, когда ей было 10 лет. «Эта миллисекунда полностью изменила всю мою жизнь и то, кем я была», — сказала девушка.

Она пояснила, что после разговора с мамой ни она, ни ее брат и сестра больше не посещали дом отца. «Вплоть до нынешнего момента я с трудом справляюсь с этим», — призналась Буку Аби.

Адвокат Ар Келли Дженнифер Бонжан сообщила, что артист «категорически отрицает» обвинения. Она подчеркнула, что экс-супруга музыканта уже заявляла о насилии — и ее слова были расследованы Департаментом по делам детей и семьи Иллинойса. Они «оказались необоснованными», заявила Бонжан.

Коллегия присяжных в Нью-Йорке признала американского R’n’B-певца Ар Келли виновным в сексуальной эксплуатации в сентябре 2021 года. Обвинителями на процессе выступили одиннадцать человек — девять женщин и двое мужчин, которые описали сексуальное насилие и унижение со стороны звезды.

Всего Ар Келли признали виновным по девяти пунктам обвинения: восьми о торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации и одному о рэкете, которое обычно выдвигают против организованной преступности.

Одна из женщин рассказала на суде, что Ар Келли держал ее в неволе, накачивал наркотиками и насиловал. После того как она публично обвинила в этом певца, ей пришлось скрываться от него из‑за угроз в свой адрес, заявила обвинительница.

Иногда жертв выбирали из фанаток Келли и соблазняли предложением помочь в их музыкальной карьере после случайных встреч с певцом. Но когда они присоединялись к окружению Келли, их заставляли выполнять строгие правила, которые команда артиста называла «правилами Роба» (настоящее имя осужденного — Роберт Келли) .

Согласно материалам дела, Ар Келли не разрешал своим жертвам есть или пользоваться ванной без его разрешения, он контролировал, какую одежду они носят, заставлял называть его «папа». Адвокат, представляющая интересы потерпевших, говорила, что занимается юриспруденцией 47 лет и видела за это время множество сексуальных преступников, но «мистер Келли — худший».

Одно из обвинений на процессе касалось его незаконного брака с певицей Алией. Свидетели на процессе рассказали, что артистка вышла замуж за Ар Келли, когда ей было 15 лет. Хотя в свидетельстве о браке ложно указан ее возраст как 18 лет. Келли продюсировал для Алии ее дебютный альбом «Age Ain’t Nothing but a Number». Она погибла в авиакатастрофе в 2001 году в возрасте 22 лет.

Ар Келли получил известность в 1990-х годах — в то время он был одним из самых успешных музыкантов в стиле R’n’B. Наиболее известная композиция певца — «I Believe I Can Fly», написанная им для фильма «Космический джем». За свое творчество он получил три «Грэмми».

В 2022 году Ар Келли приговорили к 30 годам тюрьмы. За три года до этого его дочь Буку Аби высказалась в поддержку пострадавших. «Тот монстр, о котором вы все меня спрашиваете, — мой отец. Я прекрасно осведомлена о том, кто он и каков. Я выросла в этом доме. Мой выбор — не говорить о нем и его действиях ради собственного спокойствия. Моего эмоционального состояния. И моего исцеления», — написала она.

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