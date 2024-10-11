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Sotheby’s выставит на торги вещи легендарного баскетболиста Майкла Джордана

Вчера в 23:56
Фото: Don Juan Moore / Getty Images

Аукционный дом Sotheby’s выставит на торги вещи баскетболиста Майкла Джордана. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Barron’s.

На аукционе продадут красную майку спортсмена, которую он надевал в сезоне НБА 1996–1997 годов. За нее планируют выручить от 4 до 6 млн долларов. Джордан выступал в этой майке на протяжение пяти месяцев.

На торгах представят также флаг США, которым баскетболист накрыл логотип спортивного бренда на своей куртке во время награждения на Олимпиаде 1992 года. На нем расписались члены команды. Флаг оценивают более чем в 1 млн долларов.

Кроме того, среди лотов будут еще две майки Джордана. Одну игрок носил в домашних матчах команды «Чикаго Буллз» сезона 1988–1989 годов, а другую надевал в плей-офф 1998 года.

Также на торгах представят предметы, принадлежащие Джордану во время его выступлений в университете. Аукцион состоится с 23 октября по 4 ноября.

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